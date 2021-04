All’ospedale Borea di Sanremo l’Asl si prepara a mettere in pratica il livello massimo di emergenza per quanto riguarda l’organizzazione ospedaliera. Si prevede di reperire in pochissimo tempo ulteriori posti letto se l’equilibrio tra nuovi ricoverati e dimissioni dovesse saltare. Tra le soluzioni c’è quella di sdoppiare i posti letto, collegandone due ai punti di erogazione dell’ossigeno, come scrive Claudio Donzella sul “Secolo XIX”.

