Un focolaio di Covid è stato registrato nella rsa Borea di Sanremo, dove 8 anziani che erano stati vaccinati a gennaio e che han già ricevuto la seconda dose di Pfizer sono risultati positivi. Solo in un caso un’anziana ha avuto la febbre per una notte, con temperatura di 37,5, gli altri sono asintomatici. Positivi anche un’infermiera e una operatrice socio sanitaria, non ancora vaccinate per motivi di salute. A “Casa Serena” sono, invece, risultati positivi 9 dipendenti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino da pochi giorni.

