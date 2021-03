“Con questo omaggio floreale rivolgo i miei più sinceri auguri a tutte le donne, che possano raggiungere il traguardo della signora Nella con la stessa forza e lucidità. Non dimentichiamo quanto hanno fatto le donne di ieri e sosteniamo le donne di oggi che meritano un domani sempre più da protagoniste”, commenta il sindaco Scajola.

Questo pomeriggio ha fatto visita al sindaco di Imperia la signora Nella Sismondini, da poco centenaria, che il giorno del suo compleanno aveva espresso il desiderio di incontrare il primo cittadino Claudio Scajola. Il sindaco l’ha invitata a prendere un té nel suo ufficio e le ha mostrato le varie sale di Palazzo Civico. La visita si è conclusa nel Salone del Consiglio Comunale, dove la signora ha ricevuto un mazzo di mimose per la ricorrenza della Giornata internazionale della donna.