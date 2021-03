Zlatan Ibrahimovic ieri sera è entra in scena all’Ariston di Sanremo solo dopo le 23, a causa di un incidente in autostrada. “Dopo tre ore fermi in macchina, ho chiesto all’autista di farmi scendere. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di portarmi a Sanremo. Meno male era un milanista – ha detto l’attaccante svedese – Dovevate venire tutti da me ieri perché se Zlatan non va a festival, festival va a Zlatan”.

