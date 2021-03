Bar e Ristoranti chiusi aperti solo per asporto divieto di asporto dalle 18 e di vendita alcolici sempre dalle 18 anche nei negozi.

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti vista la situazione contagi nella nostra area ha prorogato la propria ordinanza fino al 14/3/21 includendo a partire dalla mezzanotte del 4 Marzo anche il distretto socio sanitario N2 sanremese che avrà quindi le limitazioni applicate in questi giorni al distretto 1 Ventimigliese.

Ponente dal 4 Marzo anche Sanremo in Arancione scuro