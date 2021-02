Ecco l’ordinanza annunciata ieri con restrizioni a Ventimiglia, e comuni distretto sociosanitario (1), e Sanremo, e comuni distretto sociosanitario (2).



Rispetto a quanto detto ieri ci sono piccole aggiunte. Per esempio:



Nel distretto 1 (Ventimiglia) gli spostamenti dalle 21 alle 5 sono consentiti per comprovate motivi di salute, lavoro, necessità



Nei distretti sia 1 sia 2

divieto di accesso ai minori anche con i familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputati alla loro cura ad aree gioco attrezzate all’intero di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto



Solo per distretto 1 (Ventimiglia) divieto sia di uscita sia di entrata da comuni diversi da quelli del distretto 1 (anche se si tornasse in zona gialla) salvo comprovati motivi di salute, studio, lavoro o esigenze di usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune.



Ma ecco in foto il testo completo

