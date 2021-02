A Sanremo dopo l’esito favorevole delle indagini georadar sul sedime stradale di via Duca D’Aosta e via Aurelia, questa mattina la ditta specializzata incaricata, in collaborazione con i tecnici comunali, ha effettuato anche le prove di carico che hanno avuto esito positivo.

E’ stato quindi dato il via libera alla riapertura al transito veicolare di via Duca D’Aosta (a scopo cautelativo sulla via Aurelia rimarrà in vigore il senso unico alternato).

“Dopo le verifiche tecniche di questi ultimi giorni, questo pomeriggio la strada per Poggio potrà riaprire in sicurezza – commenta l’assessore Massimo Donzella – e questa è certamente una bella notizia per i privati, le attività della zona, oltre che in previsione della Milano-Sanremo”.