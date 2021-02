Biochimicamente, l’amore è come mangiare grandi quantità di cioccolato.

(John Milton)

San Valentino sta arrivando e The Mall Luxury Outlets celebra l’Amore dal 10 al 12 febbraio nelle sue infinite forme e molteplici sfaccettature con una carica di dolcezza.

E cosa c’è di più dolce del cioccolato, il “cibo degli dei”? L’unico e il solo ingrediente capace di mettere d’accordo tutti.

A The Mall Sanremo i clienti saranno catturati dal profumo di un’irresistibile cioccolateria. Al suo interno sarà offerta una deliziosa cioccolata calda da personalizzare con aromi raffinati: una dolce tentazione da gustare tra un negozio e l’altro.

Questa iniziativa vuole essere un piccolo gesto di generosità a cominciare da se stessi. Una coccola che suscita un sorriso, solleva gli animi e riporta il buonumore.

Perché volersi bene è il primo passo per generare amore e stare bene anche con gli altri.