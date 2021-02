Infine, verranno illustrate le procedure necessarie per l’aggiornamento dei piani di antincendio boschivo , del catasto delle aree percorse dal fuoco, e forniti schemi di ordinanze tipo.

Si parlerà anche di urbanistica : è attualmente allo studio una modifica della legge regionale vigente, che sarà concordata insieme agli enti locali, con l’obiettivo di riportare la pianificazione urbanistica pubblica al centro delle politiche comunali in materia.

Non solo. Si parlerà del nuovo Psir, il Piano sociale integrato regionale , che Anci sta costruendo insieme con Regione Liguria con un approccio inedito di tipo bottom up, che parte dal basso, dalle esigenze reali delle comunità locali.

Il programma include la trattazione di vari temi di finanza locale : dai finanziamenti previsti dal dpcm 24 settembre a sostegno delle piccole e microimprese alle novità previste dalla legge Realacci per la valorizzazione dei piccoli borghi dell’entroterra, dai fondi “Covid” a quelli di protezione civile .

Inizierà lunedì 8 e terminerà venerdì 19 febbraio il tour digitale di Anci Liguria nei piccoli Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, per ascoltare la voce dei territori e illustrare agli amministratori locali e al personale impiegato negli enti le novità normative e le opportunità di finanziamento attualmente disponibili per favorire l’economia e lo sviluppo dei territori.