La Pubblica Assistenza Croce Verde Arma Taggia ha 16 posti disponibili per il servizio civile universale rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 15 febbraio. Per maggiori informazioni o aiuto nella compilazione della domanda contattare la P.a. Croce Verde Arma Taggia, al numero 0184/43432 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 oppure all’indirizzo e-mail croceverdearmataggiainfo@gmail.com

Nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.