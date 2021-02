Ad Imperia ieri pomeriggio alla fermata dei pullman in Largo Nanollo Piana un controllore della Riviera Trasporti è stato aggredito da un passeggero straniero, sprovvisto di biglietto ed invitato a scendere dal bus. Il passeggero ha colpito il controllore con pugni in faccia. Il quarantenne privo di documenti sarà denunciato, mentre il ferito guarirà nel giro di qualche giorno, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

