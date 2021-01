Sabato 23 gennaio è la data che segna il ritorno del mercato settimanale di Oneglia nella sua sede tradizionale di piazza Goito. A Palazzo comunale si è tenuta una riunione con gli operatori per definire le modalità del ritorno e anche gli aspetti connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Spiega Claudio Campanini, vicepresidente provinciale e responsabile imperiese della Fiva, la Federazione degli Ambulanti di Confcommercio, spiega: «Prima di tutto siamo molto soddisfatti del ritorno in una piazza Goito riqualificata in modo splendido dall’Amministrazione comunale e ancor più adatta allo svolgimento del nostro lavoro. Del nostro ritorno siamo certi ne godrà anche il resto del tessuto commerciale. Noi ci siamo impegnati a fare la nostra parte per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, adeguandoci a quanto previsto dal Comune. Purtroppo resta una grave crisi del nostro come di altri settori commerciali. Da circa un anno a questa parte, abbiamo perso più del 60% del fatturato e i ristori da parte dello Stato sono pressoché nulli. Il mercato rispetterà come sempre tutte le regole di sicurezza e di distanziamento sociale e svolgendosi all’aperto, riteniamo sia una garanzia per operatori e utenti. Da evidenziare anche il grandissimo senso di responsabilità dimostrato dai nostri operatori che, per integrarsi nella nova location, hanno accettato di diminuire lo spazio a disposizione dei loro banchi di vendita».

