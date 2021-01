Il 2019 ha visto il Circolo Borgo Fondura di Imperia esordire con il Carnevale in tema “Luna Park” regalando un successo inaspettato e gradito a tutti. Il 2020 ha consolidato il grande successo con il Carnevale a tema Jumanji, concedendo al Circolo il privilegio di organizzare l’unica festa di Carnevale in Città prima del Lockdown; un’edizione che ha visto oltre 1500 presenze di cui 600 bambini che hanno giocato fino allo sfinimento, generando nel Comitato la consapevolezza di poter offrire ai propri concittadini eventi coinvolgenti. Ultimo appuntamento al campo dei Giuseppini il concerto-evento degli Shine (performing Pink Floyd) a settembre.

Il 2021, viste le attuali misure di contenimento dettate dalla pandemia, vede il Circolo Borgo Fondura “ai box” in attesa di poter ripartire in sicurezza con gli eventi; “La festa di Carnevale a malincuore non si farà – dichiara Alessandro Bongiovanni Presidente del Circolo Borgo Fondura – stiamo lavorando ad opere importanti al fine di offrire, per il prossimo futuro, un servizio finalizzato al divertimento e al senso di appartenenza al Borgo, in una location tutta nuova e organizzata che saprete certamente apprezzare.”

Il Circolo da dunque appuntamento a tutti a quando sarà nuovamente possibile incontrarsi, sperando di poter offrire già nelle lunghe serate estive 2021 occasioni per ridere, assaporare, condividere svago e spensieratezza immersi in un ambiente tutto nuovo.