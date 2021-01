Il Prefetto di Imperia Alberto Intini ha incontrato la Rai per iniziare a discutere del piano sicurezza per il Festival di Sanremo. “Non sarà un evento pubblico e questo è evidente. L’attuale Dpcm, in vigore fino a 5 marzo, al massimo resterebbe fuori soltanto la serata finale del 6, non consente spettacoli aperti al pubblico in teatri o cinema. Non c’è alcuna ipotesi di presenza di pubblico pagante o su inviti” ha detto il Prefetto.

