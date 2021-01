Cari “futuri” studenti e gentili famiglie,

sembrerà un incontro tardivo o un tentativo disperato dell’ultimo minuto: nulla di tutto ciò.

Il Liceo G.D. CASSINI ha a cuore i suoi studenti, anche quelli futuri, e nell’ottica di questa particolare attenzione, la Dirigenza e i docenti hanno aspettato fino all’ultimo sperando di poter accogliere tutti in presenza. Purtroppo ciò non è stato possibile, quindi si è pensato di rivolgersi – in particolar modo – agli indecisi invitandoli a visitare il nostro Liceo, la sede centrale e la Villa Magnolie, con la speranza che questo possa essere di maggiore aiuto per la scelta definitiva.

Vi aspettiamo sabato 23 gennaio 2021 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 solo su appuntamento scrivendo all’indirizzo orientamento@cassinisanremo.net: visto che l’incontro si svolgerà nel più assoluto rispetto della normativa vigente, forse non tutti potranno essere accontentati e di ciò siamo rammaricati ma come ben noto non si può rischiare in questo momento così critico e delicato.

Si ringrazia comunque per la fiducia già accordata nei confronti del Liceo Cassini nonostante le anomale modalità di Orientamento che ci siamo trovati costretti a dover utilizzare

La referente per l’Orientamento, prof.ssa Valeria Ammirati

