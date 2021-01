A Imperia un bimbo di 2 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal secondo piano di una palazzina. L’elicottero ha trasportato il piccolo all’ospedale Gaslini di Genova. Secondo fonti investigative, appartiene a una famiglia che nel luglio 2017 perse un altro figlio, che aveva 2 anni e mezzo. Anche in quell’occasione, il piccolo cadde da una terrazzina di via Parini a Oneglia.

