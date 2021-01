In merito alle pretestuose polemiche sollevate questa mattina in Consiglio Regionale la Presidenza della Giunta precisa quanto segue: come debitamente comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale, il Presidente Giovanni Toti era impegnato in incontri legati alla sua delega di assessore alla Sanità nel ponente ligure, dove si è insediato il nuovo direttore generale di Asl 1 Silvio Falco, e in una serie di altri incontri legati al terzo ciclo di consegne dei vaccini nelle aziende sanitarie e negli ospedali del territorio da parte della struttura commissariale nazionale. A ogni interrogazione presentata dai Consiglieri è stata comunque fornita risposta scritta.

“Come sempre, anche in questi complessi momenti per il Paese – afferma il presidente Toti – le opposizioni non perdono occasione per dimostrare la propria inadeguatezza, oltre che la propria ignoranza sul regolamento del Consiglio stesso che prevede, come è naturale, le assenze legate ai propri compiti di governo”.

