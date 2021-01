Domani, lunedì 11 gennaio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti incontrerà all’ospedale di Imperia i vertici della Asl1 Imperiese, con il neo direttore generale Silvio Falco. Al termine dell’incontro, alle 18 circa, all’ospedale (Via Sant’Agata 57, aula magna) è previsto il punto stampa del presidente Toti, anche in relazione all’emergenza Covid.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta