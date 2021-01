A Sanremo sono state somministrate 1.729 dosi sulle 3 mila arrivate all’ospedale. Sono 1.269 i dipendenti vaccinati finora su 2.800. Le vaccinazioni sono effettuate in due postazioni nell’ex Pronto soccorso, al ritmo di 240 al giorno. Le dosi somministrate nelle Rsa della provincia, tra cui Casa Rachele a Vallecrosia, Le Grange a Riva Ligure, Le Palme ad Arma di Taggia, la Rsa Tornatore di Dolceacqua, sono 480, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Vaccino Coronavirus, 1729 dosi già somministrate, su un totale di 3000, in provincia di Imperia