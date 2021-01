“La presenza di Confesercenti – interviene Ino Bonello presidente provinciale di Imperia – verrà confermata anche nel 2021. Lo spirito associativo della nostra realtà, ha come bussola di riferimento le nostre imprese. Sarà un altro periodo di salita, con necessità di usare i cambi giusti, ma sempre con lo spirito di tutelare e agevolare i nostri associati. Continueremo ad operare con massima attenzione con gli enti locali e regionali, in un confronto sempre attento e rispettoso, portando il nostro contributo con cura e lealtà. Opereremo ogni giorno, grazie ai nostri collaboratori territoriali, con passione e professionalità. Il 2021 sarà anche un anno, per noi di Confesercenti, di verifiche e cambiamenti organizzativi con rinnovo della classe dirigente, con elezione dei vertici delle diverse categorie. Il 2021 per noi di Confesercenti sarà un anno di nuovi progetti che sono già in gestazione, per nuovi sviluppi del nostro territorio. Sarà un anno con lo sguardo rivolto verso nuove alleanze territoriali, con nuovi obiettivi. Sarà l’anno del rinnovo della Camera di Commercio. La sfida è chiara, vogliamo crescere con nuovi rami, con nuove foglie, rafforzando il vecchio e solido albero che, ormai decenni fa , validi operatori hanno piantato e coltivato. Un pensiero quindi a tutti i soci ed i dirigenti che non sono più con noi ed un benvenuto a tutti coloro che si stanno avvicinando in Confesercenti. Un momento per salutare tutte le famiglie dei nostri soci e dei nostri dipendenti, anche loro indiretti protagonisti di una esperienza incredibile, di una realtà sana e coraggiosa. Fiero di poter dare inizio ad un nuovo anno come Presidente di Confesercenti Imperia “

