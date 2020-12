Si è chiusa senza reti la prima frazione di gioco tra Saluzzo e Sanremese, recupero della sesta giornata di andata del girone A di serie D. Ai fini del risultato parziale si è rivelata decisiva la parata del portiere Dragone, abile a neutralizzare un calcio di rigore di Sardo, assegnato al 38′ per un fallo in area commesso da Sadek proprio su Sardo. Al momento la Sanremese sale al quarto posto in classifica alla pari della Caronnese con 18 punti.

Correlati