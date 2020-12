Amadeus, in una diretta su Radio Zeta, ha anticipato che al Festival di Sanremo “ci saranno gli ospiti ma avendo 26 canzoni in gara, probabilmente ne avremo qualcuno in meno. L’idea di una nave da crociera a Sanremo per il pubblico che andrà all’Ariston la teniamo assolutamente in considerazione. Bisogna organizzarsi bene per far sì che sia un pubblico sotto controllo, probabilmente sempre lo stesso”.

Correlati