Ieri, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Imperia, hanno voluto consegnare un “dono speciale”. Si sono recati infatti alle Rsa di Casa Betlemme, Agnesi e Sant’Anna, per poi dirigersi alla volta del Centro di Pediatria dell’Ospedale di Imperia e successivamente al Centro per disabili Isah, per consegnare gli addobbi natalizi della Polizia di Stato.

I medici e il personale ha accolto gli Agenti che, nel pieno rispetto delle norme covid, hanno lasciato il materiale in segreteria.

Le foto degli alberi di natale con gli addobbi della Polizia sono poi state inviate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura, in segno di gratitudine.

Il Questore Milone “un piccolo gesto che cela un grande significato di solidarietà e vicinanza alle categorie più bisognose”

