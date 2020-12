E’ stato “colpito” anche da un Avviso Orale, notificato in data odierna, il molestatore ventimigliese autore delle molestie a danno di diverse donne, scelte a caso sulla rete, e contattate tramite il social Facebook”.

L’uomo, classe 1942, all’esito degli accertamenti eseguiti dal Commissariato di Ventimiglia, era stato già indagato in stato di libertà per il reato di molestie o disturbo alle persone previsto dall’art. 660 del codice penale.

La misura di prevenzione odierna, di competenza esclusiva del Questore, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, è stata emessa valutando la pericolosità del soggetto.

L’uomo, infatti, è da ritenersi, in base Codice Antimafia, tra i soggetti che, in base agli elementi di fatto, sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

In caso di violazione della presente misura, integrandosi laddove il soggetto non tenga una condotta conforme alla legge, perseverando nel suo comportamento, potrà essere sottoposto ad ulteriori sanzioni previste dal Codice Antimafia.

