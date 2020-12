I decessi covid nelle rsa della Liguria dal 20 febbraio al 2 dicembre sono stati 1.012 sui 2.474 deceduti totali. E’ la stima illustrata dal responsabile di Alisa per l’emergenza covid nelle rsa liguri Ernesto Palummeri nel punto stampa sulla pandemia. Sono stati 730 i decessi covid nelle rsa liguri durante la prima ondata dal 20 febbraio al 14 luglio, 282 dal 15 luglio al 2 dicembre.

Coronavirus, 1012 decessi nelle Case di Riposo in Liguria dal 20 febbraio in poi