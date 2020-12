E’ stato scarcerato l’imprenditore genovese Carlo Carpi, ex candidato sindaco a Imperia e Sanremo, ed ex candidato presidente della Liguria alle recenti elezioni regionali. Era stato arrestato nel luglio 2019, dato che doveva scontare un anno e 10 mesi per una vicenda di stalking e calunnia nei confronti di una magistrata genovese.

