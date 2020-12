Il Ventimiglia Calcio piange Augusto De Marchi, padre di Fabrizio attualmente allenatore della classe 2005 granata (allievi under 16). Augusto De Marchi da sempre ha trasmesso al figlio i valori della sportività e del calcio. In questo difficile momento, il presidente del Ventimiglia Vincenzo Savarino, il direttore sportivo Nicola Veneziano, i dirigenti, i tecnici e i calciatori abbracciano Fabrizio, con la speranza di alleviargli – almeno un poco – il dolore per la grave perdita.

