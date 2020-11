Flussi 15 novembre



TOTALE tamponi effettuati 527.347 4850

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 43.377 822

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 5238 15

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 38.139 807

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI* e deceduti) 17.870 135





*i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi GUARITI, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)





CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 1780

LA SPEZIA 2372

IMPERIA 1676

GENOVA 10861

Residenti fuori Regione/Estero 329

altro/in fase di verifica 852

TOTALE 17870



Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 1508 115 -2

ASL1 134 13 3

ASL2 186 12 14

Ospedale Policlinico San Martino 418 36 -27

Ospedale Evangelico 69 8 0

Ospedale Galliera 212 7 8

Ospedale Gaslini 17 0 0

ASL 3 Villa Scassi 188 16 2

ASL 3 Gallino 13 0 -1

ASL4 Sestri Levante 113 9 -4

ASL4 Lavagna 3 0 -3

ASL5 Sarzana 151 11 5

ASL5 Spezia 4 3 1



Isolamento domiciliare 14.230 406

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 23.398 666

Deceduti** 2109 21



**dettaglio



data decesso sesso età luogo

1 03/11/20 M 63 Villa Scassi

2 08/11/20 M 84 S. Maria di Misericordia di ALBENGA

3 09/11/20 M 84 S. Maria di Misericordia di ALBENGA

4 09/11/20 M 88 S. Maria di Misericordia di ALBENGA

5 10/11/20 F 89 S. Maria di Misericordia di ALBENGA

6 10/11/20 M 74 Villa Scassi

7 11/11/20 F 71 Villa Scassi

8 12/11/20 M 90 S. Maria di Misericordia di ALBENGA

9 12/11/20 F 61 Villa Scassi

10 13/11/20 M 80 San Martino

11 13/11/20 M 88 San Martino

12 13/11/20 M 86 San Martino

13 13/11/20 M 86 San Martino

14 13/11/20 M 65 Villa Scassi

15 14/11/20 M 76 San Martino

16 14/11/20 F 89 San Martino

17 14/11/20 F 72 San Martino

18 14/11/20 M 73 San Martino

19 14/11/20 M 82 San Martino

20 14/11/20 M 96 S. Maria di Misericordia di ALBENGA

21 14/11/20 F 92 S. Maria di Misericordia di ALBENGA





ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 3.144

ASL 2 1.897

ASL 3 5.291

ASL 4 976

ASL 5 657

Liguria 11.965