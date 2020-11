“Ripresenterò l’emendamento, oggi ritenuto inammissibile in Commissione I Affari costituzionali alla Camera, per estendere anche a Ventimiglia le misure di supporto del tessuto produttivo già previste per Lampedusa e Linosa, introdotte con il decreto anti Covid di settembre. Ventimiglia, come Lampedusa, subisce disagi enormi per le politiche dissennate del governo in fatto di immigrazione e merita la stessa attenzione almeno per quanto riguarda forme di agevolazione fiscale e tributaria. L’emendamento, che abbiamo presentato con i colleghi della Lega in commissione, prevedeva, per i soggetti con domicilio fiscale a Ventimiglia, la sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L’estensione delle misure alla città di confine rappresenterebbe un segnale di attenzione e sensibilità verso cittadini e imprese di Ventimiglia che oramai da anni subiscono i continui arrivi di immigrati irregolari sul territorio, arrivi per altro lievitati in modo esponenziale con questo governo e che, con la cancellazione dei decreti Sicurezza, voluti dal ministro dell’Interno Salvini, sono purtroppo destinati a crescere ulteriormente”.

Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.

