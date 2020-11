In Italia nelle 24 ore sono stati registrati 32.961 nuovi casi di positività al Coronavirus, a fronte di 225.640 tamponi effettuati, con 623 vittime. I ricoverati sono 32.525, con un aumento di 921 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 3.081, con un aumento di 110. In isolamento domiciliare si trovano 580.833 persone, pari a 22.327 in più. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 613.358 casi, 23.248 in più di ieri.

