L’Asl 1 Imperiese comunica che oggi, lunedì 9 novembre, non si registrano nuovi casi positivi Covid nelle scuole della provincia di Imperia.

