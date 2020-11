I numeri del nuovo report settimanale relativi al contagio da Coronavirus in Liguria, tra il 26 ottobre e l’1 novembre, confermano quelli della settimana precedente e questo lascia presagire che la Liguria potrebbe rimanere in zona gialla e non passare all’arancione come si immaginava nei giorni scorsi. I due valori di RT più importanti sono quasi identici a quelli della settimana precedente: 1,37 (sintomi) e 1,48 (RT medio in 14 giorni).

