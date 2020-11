A Sanremo ogni sera i ragazzi dai 16 ai 20 anni si ritrovano a Pian di Nave nel piazzale affacciato sul mare. I Carabinieri sono intervenuti, con le auto con i lampeggianti, anche perché la maggior parte dei giovani non usa la mascherina e non rispetta il distanziamento. Nel verbale dell’Arma sono finiti i nomi di 87 ragazzi. I Carabinieri hanno due settimane di tempo per far scattare le multe, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati