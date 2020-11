Il calcio, la nostra passione, non si ferma. Da oggi, lunedì 2 novembre le formazioni dell’Ospedaletti Calcio torneranno ad allenarsi al ‘Ciccio Ozenda’, sempre nel rispetto di tutte le norme anti covid: allenamenti individuali, distanziamenti, misurazione della temperatura. “Il campo è un posto sicuro per i nostri ragazzi che potranno, così, tornare ad allenarsi. Anche nelle difficoltà, c’è sempre più gusto a essere orange” dicono i dirigenti dell’Ospedaletti.

