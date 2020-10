Manifestazione contro le nuove restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare l’epidemia di Covid-19 che sta dilagando anche nel nostro paese,oggi in Liguria 1127 nuovi positivi di cui 68 nella nostra provincia, a Ventimiglia sul ponte Doria i manifestanti hanno bloccato il traffico per qualche minuto e si registrano code in ingresso alla città. E in centrocittà .

Mentre la manifestazione va avanti sui gruppi social sale il malumore di chi sta cercando di rientrare a casa e si trova bloccato nel traffico a ponente della città solidarietà molto bassa con i manifestanti sembra.