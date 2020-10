Il Presidente del Consiglio Comunale di Imperia, Pino Camiolo, ha fatto presente questa mattina al Sindaco Claudio Scajola che, a seguito delle opinioni espresse da diversi capigruppo e in attesa di ulteriori chiarimenti e valutazioni per il futuro, il Consiglio Comunale già convocato per il giorno giovedì 29 ottobre alle ore 18 si terrà in modalità videoconferenza.

