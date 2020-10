Coronavirus, morto un uomo di 69 anni in provincia di Imperia. In Liguria in totale 13 decessi

Dati 26 ottobre

TOTALE tamponi effettuati 412.289 2.519 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 23.470 419 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.775 37 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 20.695 382 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 11.798 401 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1122 LA SPEZIA 1314 IMPERIA 809 GENOVA 7663 Residenti fuori Regione/Estero 265 altro/in fase di verifica 625 TOTALE 11798 Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 834 46 97 ASL1 53 3 6 ASL2 70 3 6 Ospedale Policlinico San Martino 249 12 16 Ospedale Evangelico 33 4 20 Ospedale Galliera 139 7 22 Ospedale Gaslini 18 0 -4 ASL3 globale 144 8 18 ASL 3 Villa Scassi 144 8 18 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 66 3 2 ASL4 Sestri Levante 54 0 5 ASL4 Lavagna 12 3 -3 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 62 6 11 ASL5 Sarzana 62 6 11 ASL5 Spezia 0 0 0 Isolamento domiciliare 5608 309 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9968 5 Deceduti* 1704 13 *Dettaglio data decesso sesso età luogo 22/10/2020 M 85 ASL2-San Paolo Savona 23/10/2020 F 61 San Martino 23/10/2020 M 76 San Martino 23/10/2020 F 71 San Martino 23/10/2020 F 85 San Martino 24/10/2020 M 88 San Martino 24/10/2020 M 58 San Martino 24/10/2020 F 80 San Martino 24/10/2020 F 82 San Martino 24/10/2020 M 77 San Martino 24/10/2020 M 77 San Martino 24/10/2020 M 72 San Martino 24/10/2020 M 69 ASL1 ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 940 ASL 2 1841 ASL 3 1581 ASL 4 549 ASL 5 761 Liguria 5672 Correlati