Vittoria del si al referendum costituzionale anche nella nostra provincia con un ampio margine cosi come sta avvenendo nel resto del paese. Il SI ha raggiunto il 67,31% contro il 32,69% dei no

