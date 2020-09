Lutto a Imperia per la scomparsa di Lello Ardoino, 70 anni, ex segretario dei Comunisti Italiani, consigliere dell’Arci Camalli e portuale della Compagnia Maresca. L’ultimo saluto sabato 19 settembre alle 10.40 al cimitero di Oneglia, con una cerimonia civile. Era una persona di grande garbo e intelligenza, sapientemente ironico e pungente al punto giusto, come ricorda Andrea Pomati su “La Stampa”.

