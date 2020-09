Partirà domenica 20 settembre “ItininerarImperia”, un nuovo progetto di promozione territoriale che ha come obiettivo esaltare i luoghi peculiari della Città di Imperia e raccontare in una chiave inedita la bellezza del nostro territorio. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Culturale WAFB New Era con la collaborazione del Comune di Imperia e il supporto di alcuni sponsor. Una console posizionata in una location d’eccezione, musica e immagini registrate con il drone, questi gli ingredienti delle quattro date di ItinerarImperia:

– il 20 settembre a Villa Faravelli;

– il 27 settembre presso la terrazza sul mare di Piazza Marinai d’Italia,

– il 4 ottobre in Piazza Parasio,

– il 10 ottobre a Villa Grock con un live un pensato in chiave lirica su composizioni scritte da Grock .

Le immagini degli eventi, mixate tra viste dal drone e riprese a terra, diventeranno video promozionali destinati ai canali social Le serate prevedono un pubblico limitato, in qualità di comparse, che potrà assistere alla performance musicale dal vivo.

“Un’iniziativa differente di promozione del territorio. Alcune delle location più belle di Imperia diventano il set di video musicali. La musica dei dj e le immagini di alta qualità riusciranno a comunicare al meglio l’idea di una città dinamica che vuole essere viva. Ringrazio l’associazione WAFB New Era per l’idea e per il lavoro che svolgeranno. Di fronte a progetti di questo tipo il Comune sarà sempre disponibile ad ascoltare e collaborare”, commenta l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.