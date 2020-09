È Verezzi, l’incantevole località appartenente al circuito “Borghi più belli d’Italia” nel Comune di Borgio Verezzi, ad aggiudicarsi con 4161 voti il primo posto sul podio del contest dedicato ai borghi più belli della Liguria. Moneglia, già vincitrice del contest Bandiere Blu, ha tenuto testa alla sfidante ponentina, raccogliendo 3317 reazioni. I partecipanti erano i 32 comuni liguri appartenenti o al circuito Bandiera Arancione o al circuito Borghi più belli d’Italia, o a entrambi. Numeri alti anche per questo contest, che ha visto la partecipazione di 131mila persone: le immagini dei borghi liguri sono comparsi sui social più di due milioni di volte (1,9 milioni visualizzazioni su Facebook e 167mila su Instagram). Oltre 58mila le interazioni collezionate, tra voti, commenti e condivisioni. In totale i due contest che hanno accompagnato il pubblico social per tutta l’estate 2020, diffondendo le bellezze della nostra regione dalla costa all’entroterra, hanno visto “giocare” con i clic 265mila utenti e regalato 4 milioni di visualizzazioni ai 58 Comuni liguri partecipanti. Oggi Verezzi ha ricevuto una targa di riconoscimento.

