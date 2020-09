Hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza di un tratto di muro in Via Clavi nella frazione Piani di Imperia. L’intervento, per un importo di circa 35.000 euro, è realizzato dall’impresa Edilmac Costruzioni Edili. Il tratto interessato dai lavori è lungo circa 12 metri.

“Si tratta di un intervento importante perché interessa la strada principale che da Piani porta a Dolcedo e che aveva visto questo cedimento verso valle. È già iniziata la posa dei pali che permetteranno di mettere in sicurezza questo tratto di muro ed evitare che la situazione si possa deteriorare ulteriormente con l’arrivo delle piogge in autunno”, spiega l’assessore Ester D’Agostino.

Correlati