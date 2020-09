Qualcuno spieghi al Partito Democratico le regole base e le norme da rispettare per l'affissione dei manifesti. Sempre pronti a fare la morale agli altri, loro.

A notare stizzito e a pubblicare la foto del manifesto del candidato del PD Ioculano affisso nello spazio riservato agli annunci funebri del comune di Isolabona è l’on FLAVIO Di Muro ( o qualche suo simpatizzante fatto sta che sui social lo inserito lui il post) si scatenano i commenti di biasimo sia per il mancato rispetto delle norme elettorali sia sopratutto per il mancato rispetto dello spazio riservato solitamente ai necrologi inutile dire che tra i vari commenti l’ironia la fa da padrone. IL responsabile delle affissioni del PD Gabriele Chiappori ha anch’esso commentato seguito a ruota o quasi dal Consigliere comunale Lorenzo Cortelli vi riportiamo gli screen shot e il link al post originale.