Dopo un’estate che ha visto la presenza di moltissimi turisti ed ha fatto registrare il tutto esaurito, si preannuncia un autunno difficile per il turismo: per questo motivo, l’Amministrazione Comunale ha progettato una campagna di comunicazione, già anticipata con il lancio della visita “Virtuale in 3d del Castello”, e che ora prosegue con un video promozionale che sarà divulgato attraverso i canali social.

Il video, realizzato dal Dreamage Studio di Arma di Taggia, ha lo scopo di promuovere in un solo minuto, oltre al famoso ponte di Monet ed al Castello dei Doria, tutte le peculiarità storico-culturali del territorio, i suoi prodotti tipici, la cucina e le attività sportive che esso offre.

