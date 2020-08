Ventimiglia-Festa patronale della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e della città di confine quest’oggi. Nelle foto la messa solenne in Cattedrale e quest’anno anche sulla piazza antistante per il rispetto delle norme di distanziamento Coronavirus. Presenti le autorità civili e militari la Santa messa è celebrata dal Vescovo Mons Antonio Suetta

Foto&video| In Cattedrale la messa solenne per San Secondo patrono della Diocesi a norma Covid