Un 40enne domiciliato a Loano è stato denunciato dai Carabinieri perchè al “Penny Market” di via Bixio a Sanremo aveva riempito lo zaino con 52 confezioni di affettato, presentandosi alla cassa mostrando solo una bottiglia di acqua minerale. A insospettire il personale è stato il perdurare dell’uomo al frigo degli affettati. Il valore della merce del tentato furto è di 150 euro, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

