E’ stato depositato il simbolo ufficiale della lista unitaria dei moderati e dei popolari che correrà alle prossime elezioni regionali nello schieramento di centrodestra a sostegno del presidente Giovanni Toti. Il simbolo contiene quelli di Forza Italia e di Liguria Popolare, le due forze politiche che nei giorni scorsi hanno siglato l’accordo di alleanza, di cui è entrata a far parte anche l’associazione Polis di Claudio Scajola.”Con la nostra lista e col nostro simbolo – dichiarano il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco e il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – vogliamo dare più forza alla componente moderata del centrodestra. Condividiamo gli stessi valori e la stessa prospettiva politica, come testimoniato dalla proficua collaborazione di questi cinque anni tra i nostri gruppi in Consiglio Regionale. Facciamo parte con orgoglio – proseguono – della stessa famiglia del Partito Popolare europeo e vogliamo portare il nostro contributo affinché tutti i soggetti, le associazioni politiche e le realtà civiche che si riconoscono negli ideali che il PPE esprime ed incarna possano trovare un’unica grande casa in cui portare avanti le proprie proposte e le proprie battaglie. Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi affinché questo accordo fosse portato a compimento, a partire dal Presidente Berlusconi e dagli on. Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Stiamo già raccogliendo apprezzamenti e adesioni al nostro progetto, a conferma che una forte lista moderata e popolare risponde ad una domanda reale presente nell’elettorato”.Aggiunge infine Carlo Bagnasco: “Ho apprezzato e accolto con favore la disponibilità di Claudio Scajola a dare un importante contributo al consolidamento di questo progetto. Sono certo che insieme faremo un ottimo lavoro per il centrodestra e per la Liguria”.

