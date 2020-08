Dopo i quarti di finale, in questa pazza estate calcistica la certezza è che il 25° TROFEO “Città di Sanremo” avrà un inedito vincitore, infatti i detentori ELIA CASHMERE che assieme ad altre 2 formazioni partecipanti avevano vinto almeno un’ edizione del trofeo, sono stati sconfitti dalla formazione CLIMA CALOR ai calci di rigore dopo un emozionante partita conclusasi 4 – 4 nei tempi supplementari.Stasera nella seconda semifinale la squadra capitanata da Tommy Casazza se la vedrà con i ragazzi di RIVIERA24.IT che ieri sera hanno sconfitto 9-6 la formazione del RIVA CARNI capace di rimettere in piedi una partita in 8 minuti segnando 3 gol e portandosi sul 5-5 dopo essere stata sempre sotto con uno scarto di 3 marcature. Nella prima semifinale sarà una sfida ligure piemontese, i ragazzi del BET N.1 Ventimiglia eri sera hanno sofferto solo a tratti la velocità e tecnica dei giovani ragazzi del GRAND BAZAR continuando la serie di sole vittorie dall’ inizio del torneo, si sontreranno con BAR LANFRANCO Ormea che hanno sconfitta con una pesante maniera LB EUROPAQUICK.

L’ orario di inizio della prima semifinaleè alle 20:30 a seguire la seconda alle 21:40 circa sperando che la concomitanza della Champions non limiti la presenza del pubblico che ieri sera ha assiepato la passeggiata per tutta la lunghezza del campo.

Semifinale 1 ore 20:30BET N.1 VENTIMIGLIA – BAR LANFRANCO ORMEA

Semifinale 2 Ore 21:40RIVIERA24.IT – CLIMA CALOR

