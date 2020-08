Al “Morgana Beach” di Sanremo stasera iniziano i quarti di finale del 25° Trofeo Città di Sanremo, dopo 3 giorni di partite emozionanti, con risultati a sorpresa che hanno visto l’ eliminazione una delle più sere candidate alla vittoria finale, Ristorante Pizzeria CIRO’S che annoverava tra le fila oltre a Michael Ventre anche Cesare Gagliardi , Muccio e Addiego, per mano di LB EUROPAQUICK con una sontuosa prestazione del capitano Luca Baracco, infallibile sui tiri liberi. Stasera e domani sera, per gli appassionati che vorranno godersi lo spettacolo gli orari delle partite saranno 20.30 e 21.30 si svolgeranno i quarti di finale. La prima sfida che vedrà opporsi Clima Calor e Elia Cashmere è quasi una finale anticipata, riusciranno i blu di Carmelo Guiderdone a fare un ulteriore passo verso il 5 titolo o dovranno abdicare il trono a favore della squadra guidata dal portiere Tommy Casazza.

Ci si aspetta una partita molto equilibrata tra i piemontesi del Bar Lanfranco di Ormea e LB Europaquick, squadre formate da grandi collettivi e un affiatamento non comune. Domani sera invece alle 20.30 vedrà in campo i veri favoriti del torneo, infatti BET N.1 XXMIGLIA fino ad ora ha avuto un percorso di sole vittorie con pochissimi gol incassati, se la vedranno contro i ragazzi terribili del GRAND BAZAR di Schillaci Rotolo Di Fabrizio Cambiaso.

Sfida ricca di storia quella che chiuderà i quarti di finale, infatti i giovani del RIVA CARNI guidati dal sempreverde capitano Marco Prunecchi incroceranno la formazione di RIVIERA24.IT che ieri sera si è guadagnata il pass dopo aver superato MOLOAKKA (formazione esperta con Mannella Geraci Rosso Comparato) con una sontuosa prestazione del gruppo e con un gol da cineteca realizzato in sforbiciata da Luca Gambacorta.

Il calendario completo dei quarti di finale

CLIMA CALOR – ELIA CASHMERE MERCOLEDI’ 05.08.2020 ORE 20.30 LB EUROPAQUICK – BAR LANFRANCO Ormea MERCOLEDI’ 05.08.2020 ORE 21.30 GRAND BAZAR – BET N. 1 XXMIGLIA GIOVEDI’ 06.08.2020 ORE 20.30 RIVA CARNI – RIVIERA24.IT GIOVEDI’ 06.08.2020 ORE 21.30