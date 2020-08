Una giovane residente a Dolceacqua rientrata da un viaggio a Parigi risulta positiva al Covid-19. La sua situazione di salute non sarebbe al momento grave, ma chiaramente sono in corso accertamenti su possibili contatti della giovane nei giorni scorsi. Aveva palesato sintomi di febbre poi il controllo e la scoperta della positività. I controlli sono in corso anche sui famigliari della giovane.

